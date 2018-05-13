Напад з ножем у центрі Парижа: 1 людина загинула

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Неділя, 13 травня 2018, 00:47

Внаслідок нападу невідомого з ножем на перехожих у центрі Парижа одна людина загинула, 5 - поранені. Поліція застрелила нападника.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на французькі ЗМІ.

Інцидент стався у центральному районі Парижа Опера. Свідки повідомляють про паніку - люди намагалися сховатися у ресторанах і кафе.

Наразі мотиви нападника невідомі.

"Поліція повідомляє, що нападника, який не був ідентифікований, застрелили. Двоє з поранених перебувають у важкому стані. Інцидент стався в районі Опера в центрі Парижа", - йдеться у повідомленні.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація ІДІЛ, передає AP.

Теми: Франція надзвичайна подія
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