Напад з ножем у центрі Парижа: 1 людина загинула

Внаслідок нападу невідомого з ножем на перехожих у центрі Парижа одна людина загинула, 4 - поранені. Поліція застрелила нападника.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на французькі ЗМІ.

Інцидент стався у центральному районі Парижа Опера. Свідки повідомляють про паніку - люди намагалися сховатися у ресторанах і кафе.

"Поліція повідомляє, що нападника, який не був ідентифікований, застрелили. Двоє з поранених перебувають у важкому стані. Інцидент стався в районі Опера в центрі Парижа", - йдеться у повідомленні.

Прокурор французької столиці Франсуа Моленс заявив, що, за словами очевидців, під час нападу злочинець кричав "Аллах Акбар", передає BFMTV.

У поліції зазначили, що відділ по боротьбі з тероризмом місцевої прокуратури веде розслідування події.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація ІДІЛ, передає AP.