Нападение в Париже совершил уроженец Чечни - СМИ

По предварительным данным, мужчина, напавший с ножом на прохожих в Париже, родился в 1997 году в российской республике Чечня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По данным французских СМИ, родители подозреваемого были задержаны для допроса.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб заявил, что раненые при нападении находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизни нет. Среди раненых - две женщины и два мужчины.

В субботу вечером в центре Парижа неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате нападения погиб 29-летний мужчина, еще четыре человека ранены.

Нападение произошло около 21:00 по местному времени в популярном районе Опера. Полиция застрелила нападавшего на улице.

По словам свидетелей, подозреваемый во время нападения кричал: "Аллаху Акбар". Позже террористическая группа "Исламское государство" заявила, что нападение совершил один из ее "солдат".