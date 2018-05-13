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Кадиров виправдовується за уродженця Чечні: погляди сформувалися у Франції

Неділя, 13 травня 2018, 16:30

Влада Франції назвала ім’я нападника, який напередодні в Парижі ножем убив людину і поранив іще чотирьох.

Як повідомив речник уряду Бенжамен Ґріво, це був Хамзат Азімов, натуралізований громадянин Франції, що народився в Чечні в Росії 1997 року, передає Радіо Свобода.

Французьке громадянство він отримав 2010 року "слідом за своєю матір’ю", додав речник.

За його словами, Азімов від 2016 року занесений до поліційної бази даних як особа "зі схильністю до радикальних дій".

Разом з тим, глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив, що чоловік, який напав на перехожих у Парижі, народився в Чечні.

"Хасан Азімов дійсно після досягнення 14-річного віку отримав паспорт громадянина Росії. Однак даний паспорт в даний час є недійсним, оскільки в 20 років він отримав новий", - написав Кадиров у своєму Telegram-каналі, повідомляє РИА Новости.

При цьому він поклав відповідальність за формування поглядів Азімова на французьке суспільство.

"У Чечні він тільки народився, а дорослішання, формування його особистості, його поглядів і переконань відбувалося у французькому суспільстві", - додав Кадиров.

Як повідомлялося, у суботу ввечері в центрі Парижа невідомий напав з ножем перехожих. В результаті нападу загинув 29-річний чоловік, ще чотири людини поранені.

Напад стався близько 21:00 за місцевим часом в популярному районі Опера. Поліція застрелили нападника на вулиці.

За словами свідків, підозрюваний під час нападу кричав: "Аллаху Акбар". Пізніше терористична група "Ісламська держава" заявила, що напад скоїв один з її "солдатів".

Теми: ФранціяЧечня
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