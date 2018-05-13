Кадыров оправдывается за уроженца Чечни: взгляды сформировались во Франции

Власти Франции назвали имя человека, который накануне в Париже ножом убил прохожего и ранил еще четырех.

Как сообщил спикер правительства Бенжамен Гриво, это был Хамзат Азимов, натурализованный гражданин Франции, который родился в Чечне в России в 1997 году, передает Радио Свобода.

Французское гражданство он получил в 2010 году "вслед за своей матерью", добавил спикер.

По его словам, Азимов с 2016 года занесен в полицейскую базу данных как лицо "со склонностью к радикальным действиям".

В то же время, глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что напавший на прохожих в Париже молодой человек родился в Чечне.

"Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет он получил новый", — написал Кадыров в своем Telegram-канале, сообщает РИА Новости.

При этом он возложил ответственность за формирование взглядов Азимова на французское общество.

"В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", — добавил Кадыров.

Как сообщалось, в субботу вечером в центре Парижа неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате нападения погиб 29-летний мужчина, еще четыре человека ранены.

Нападение произошло около 21:00 по местному времени в популярном районе Опера. Полиция застрелила нападавшего на улице.

По словам свидетелей, подозреваемый во время нападения кричал: "Аллаху Акбар". Позже террористическая группа "Исламское государство" заявила, что нападение совершил один из ее "солдат".