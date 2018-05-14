Помпео пророкує КНДР економічне процвітання, як у Південній Кореї

Вашингтон погодиться зняти санкції проти Північної Кореї, якщо країна погодиться повністю закрити свою програму ядерної зброї.

Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео в програмі "Face the Nation" на каналі CBS, пише Reuters.

За його словами, Сполучені Штати не захочуть інвестувати гроші платників податків в КНДР, але готові "зняти санкції", щоб прокласти шлях для приватних американських інвестицій в енергетичні, сільськогосподарські і інфраструктурні сектори Північної Кореї.

"Те, що голова Кім отримає від Америки, є нашим кращим - наші підприємці, які беруть на себе ризик, наші інвестори. ... Вони отримають приватний капітал. Північна Корея відчайдушно потребує енергії ... для своїх людей. Вони дуже потребують сільськогосподарського обладнання та технологій", - сказав він

"Ми можемо створити умови для реального економічного процвітання для північнокорейського народу, який дозволить конкурувати з Півднем", - додав він.

Як повідомлялось, Північна Корея запланувала закриття свого ядерного полігону у проміжку між 23 і 25 травня, залежно від погодних умов.

Заява Пхеньяну прозвучала після того, як президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 12 червня у Сингапурі.

Глава КНДР пообіцяв, що допустить до спостереження за закриттям полігону південнокорейських та американських журналістів.

Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. Після цього країна стикнулася з низкою міжнародних санкцій.

США пропонують КНДР економічну допомогу в обмін на відмову від ядерної зброї.