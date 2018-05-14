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Помпео пророчит КНДР экономическое процветание, как у Южной Кореи

Понедельник, 14 мая 2018, 02:36

Вашингтон согласится снять санкции в отношении Северной Кореи, если страна согласится полностью закрыть свою программу ядерного оружия.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в программе "Face the Nation" на канале CBS, пишет Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты не захотят инвестировать деньги налогоплательщиков в КНДР, но готовы "снять санкции", чтобы проложить путь для частных американских инвестиций в энергетические, сельскохозяйственные и инфраструктурные сектора Северной Кореи.

"То, что председатель Ким получит от Америки, является нашим лучшим – наши предприниматели, берущие на себя риск, наши  инвесторы. ... Они получат частный капитал. Северная Корея отчаянно нуждается в энергии ... для своих людей. Они очень нуждаются в сельскохозяйственном оборудовании и технологиях", - сказал он

"Мы можем создать условия для реального экономического процветания для северокорейского народа, который позволит конкурировать с Югом", - добавил он.

Как сообщалось, Северная Корея запланировала закрытие своего ядерного полигона в промежутке между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий.

Заявление Пхеньяна прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Глава КНДР пообещал, что допустит к наблюдению за закрытием полигона южнокорейских и американских журналистов.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.

США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.

Как сообщалось, Северная Корея запланировала закрытие своего ядерного полигона в промежутке между 23 и 25 мая в зависимости от погодных условий.

Заявление Пхеньяна прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

Глава КНДР пообещал, что допустит к наблюдению за закрытием полигона южнокорейских и американских журналистов.

Пхеньян объявил о выходе из пакта, который запрещает распространение ядерного оружия в 2003 году. После этого страна столкнулась с рядом международных санкций.

США предлагают КНДР экономическую помощь в обмен на отказ от ядерного оружия.

Темы: КНДРСШАядерное оружие
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