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Британська розвідка закликає ЄС об'єднати зусилля в боротьбі з тероризмом і РФ

Понеділок, 14 травня 2018, 03:53

Британія і Європейський союз повинні побудувати тісне партнерство в сфері безпеки після Брексіту, щоб протистояти терактам  ІДІЛ і зловмисним спробам Росії підірвати західні демократії.

Про це глава Служби безпеки Великобританії (MI5) Ендрю Паркер заявить 14 травня в Берліні на заході, організованому німецькими спецслужбами, пише Reuters.

"Сьогодні європейське співробітництво в галузі розвідки просто невпізнанне, в порівнянні з тим як це виглядало п'ять років тому ... У сьогоднішньому невизначеному світі нам потрібна ця спільна сила більше, ніж будь-коли", - скаже Паркер, згідно з витягом з його виступу, наданим Reuters.

Він високо оцінив контртерористичну групу (CTG), яка об'єднує всі  служби 28 країн Європейського союзу, Швейцарії та Норвегії для обміну інформацією.

Крім загрози з боку ісламської держави в Сирії та Іраку, Паркер вказав на Росію як ворожу державу, яка намагалася здійснити "агресивні і згубні дії" за допомогою своїх військових і розвідувальних служб.

Паркер звинувачує Кремль у "грубих порушеннях міжнародних правил" і зазначає, що напад на колишнього розвідника Сергія Скрипаля є прикладом злісних дій Росії, які ризикують перетворити країну в "ізольовану парію".

За його словами, Росія розгорнула безпрецедентний рівень дезінформації після атаки в Солсбері.

Захід, за його словами, повинен "пролити світло крізь туман брехні, напівправди і плутанини, які виливаються з російської пропагандистської машини".

Раніше британське видання The Guardian писало, що  Велика Британія скористається низкою міжнародних зустрічей на вищому рівні, щоб закликати до комплексної стратегії боротьби з російською дезінформацією і вимагати перегляду традиційного дипломатичного діалогу з Москвою.

Теми: Велика БританіяЄСРосіятероризмшпигунство
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