Британская разведка призывает ЕС объединить усилия в борьбе с терроризмом и РФ

Британия и Европейский союз должны построить тесное партнерство в сфере безопасности после Брексита, чтобы противостоять терактам ИГИЛ и злоумышленным попыткам России подорвать западные демократии.

Об этом глава Службы безопасности Великобритании (MI5) Эндрю Паркер заявит 14 мая в Берлине на мероприятии, организованном немецкими спецслужбами, пишет Reuters.

"Сегодня европейское сотрудничество в области разведки просто неузнаваемо, в сравнении с тем как это выглядело пять лет назад... В сегодняшнем неопределенном мире нам нужна эта общая сила больше, чем когда-либо"", - скажет Паркер, согласно выдержкам его выступления, предоставленным Reuters.

Он высоко оценил Контртеррористическую группу (CTG), которая объединяет все служби 28 стран Европейского союза, Швейцарии и Норвегии для обмена информацией.

Помимо угрозы со стороны исламского государства в Сирии и Ираке, Паркер указал на Россию как враждебное государство, которое пыталось осуществить "агрессивные и пагубные действия" с помощью своих военных и разведывательных служб.

Паркер обвиняет Кремль в "грубых нарушениях международных правил" и отмечает, что нападение на бывшего разведчика Сергея Скрипаля является примером злостных действий России, которые рискуют превратить страну в "изолированную парию".

По его словам, Россия развернула беспрецедентный уровень дезинформации после атаки в Солсбери.

Запад, по его словам, должен "пролить свет сквозь туман лжи, полуправды и путаницы, которые выливаются из российской пропагандистской машины".

Ранее британское издание The Guardian писало, что Великобритания воспользуется рядом международных встреч на высшем уровне, чтобы призвать к комплексной стратегии борьбы с российской дезинформацией и требовать пересмотра традиционного дипломатического диалога с Москвой.