Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка призывает ЕС объединить усилия в борьбе с терроризмом и РФ

Понедельник, 14 мая 2018, 03:53

Британия и Европейский союз должны построить тесное партнерство в сфере безопасности после Брексита,  чтобы противостоять терактам ИГИЛ и злоумышленным попыткам России подорвать западные демократии.

Об этом глава Службы безопасности Великобритании (MI5) Эндрю Паркер заявит 14 мая в Берлине на мероприятии, организованном немецкими спецслужбами, пишет Reuters.

"Сегодня европейское сотрудничество в области разведки просто неузнаваемо, в сравнении с тем как это выглядело пять лет назад... В сегодняшнем неопределенном мире нам нужна эта общая сила больше, чем когда-либо"", - скажет Паркер, согласно выдержкам его выступления, предоставленным Reuters.

Он высоко оценил Контртеррористическую группу (CTG), которая объединяет все служби 28 стран Европейского союза, Швейцарии и Норвегии для обмена информацией.

Помимо угрозы со стороны исламского государства в Сирии и Ираке, Паркер указал на Россию как враждебное государство, которое пыталось осуществить "агрессивные и пагубные действия" с помощью своих военных и разведывательных служб.

Паркер обвиняет Кремль в "грубых нарушениях международных правил" и отмечает, что нападение на бывшего разведчика Сергея Скрипаля является примером злостных действий России, которые рискуют превратить страну в "изолированную парию".

По его словам, Россия  развернула беспрецедентный уровень дезинформации после атаки в Солсбери.

Запад, по его словам, должен "пролить свет сквозь туман лжи, полуправды и путаницы, которые выливаются из российской пропагандистской машины".

Ранее британское издание The Guardian писало, что Великобритания воспользуется рядом международных встреч на высшем уровне, чтобы призвать к комплексной стратегии борьбы с российской дезинформацией и требовать пересмотра традиционного дипломатического диалога с Москвой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВеликобританияЕСРосcиятерроризмшпионаж
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Великобритания
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Британия назвала имя нового посла в Украине
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: