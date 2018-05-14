США можуть запровадити санкції проти компаній з Європи, що працюють з Іраном
Через вихід Вашингтона з угоди з Тегераном під санкціями можуть опинитися європейські компанії, які мають ділові відносини з Іраном.
Про це радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив в ефірі телеканалу CNN.
На його думку, деякі європейські країни підтримають Сполучені Штати, незважаючи на їхню критику і незгоду з рішенням Трампа вийти з угоди з Іраном.
"Я думаю, європейці побачать, що в їхніх інтересах, в кінцевому рахунку, погодитися з цим", - сказав він.
При цьому Болтон не виключив запровадження санкцій проти європейських компаній, які ведуть бізнес з Іраном.
"Це можливо. Все залежить від дій інших урядів", - сказав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з угоди. ЄС заявив, що залишається відданим угоді і не збирається виходити з неї, незважаючи на рішення Трампа.
Президент Ірану Хасан Рухані пригрозив відновити збагачення урану у більших, ніж до цього, масштабах, якщо ядерна угода провалиться.
Сполучені Штати Америки розширили персональні санкції проти Ірану.
Після виходу США з ядерної угоди Іран має намір в ультимативній формі вимагати від європейських учасників гарантій збереження угоди.