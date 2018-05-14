США могут ввести санкции против компаний из Европы, котрые работают с Ираном
Из-за выхода Вашингтона из соглашения с Тегераном под санкциями могут оказаться европейские компании, имеющие деловые отношения с Ираном.
Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в эфире телеканала CNN.
По его мнению, некоторые европейские страны поддержат Соединенные Штаты, несмотря на их критику и сожаления о решении Трампа выйти из соглашения с Ираном.
"Я думаю, европейцы увидят, что в их интересах, в конечном счете, согласиться с этим", - сказал он.
При этом Болтон не исключил введения санкций против европейских компаний, ведущих бизнес с Ираном.
"Это возможно. Все зависит от действий других правительств", - сказал он.
Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. ЕС заявил, что остается преданным соглашению с Ираном и не собирается выходить из него, несмотря на решение Трампа.
Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил восстановить обогащение урана в больших, чем прежде, масштабах, если ядерная сделка провалится.
Соединенные Штаты Америки расширили персональные санкции против Ирана.
После выхода США из ядерного соглашения Иран намерен в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки.