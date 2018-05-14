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США могут ввести санкции против компаний из Европы, которые работают с Ираном

Понедельник, 14 мая 2018, 05:10

Из-за выхода Вашингтона из соглашения с Тегераном под санкциями могут оказаться европейские компании, имеющие деловые отношения с Ираном.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил  в эфире телеканала CNN.

По его мнению, некоторые европейские страны поддержат Соединенные Штаты, несмотря на их критику и сожаления о решении Трампа выйти из соглашения с Ираном.

"Я думаю, европейцы увидят, что в их интересах, в конечном счете, согласиться с этим", - сказал он.

При этом Болтон не исключил введения санкций против европейских компаний, ведущих бизнес с Ираном.

"Это возможно. Все зависит от действий других правительств", - сказал он.  

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном. ЕС заявил, что остается преданным соглашению с Ираном и не собирается выходить из него, несмотря на решение Трампа.

Президент Ирана Хасан Рухани пригрозил восстановить обогащение урана в больших, чем прежде, масштабах, если ядерная сделка провалится.

Соединенные Штаты Америки расширили персональные санкции против Ирана.

После выхода США из ядерного соглашения Иран намерен в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИранСШАЕС
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