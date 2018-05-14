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На Донбасі затримали підозрюваного у вбивстві, що тікав в ОРДО

Понеділок, 14 травня 2018, 10:51

Прикордонники затримали в районі проведення Операції Об'єднаних сил підозрюваного у вбивстві, який хотів втекти в ОРДО і приєднатись до бойовиків.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За її даними, прикордонники разом з військовими затримали 45-річного чоловіка, який йшов залізничною коліэю в бік окупованої території поблизу контрольного посту "Березове-2". Він пояснив, що намагався перетнути лінію розмежування для переховування в так званій "ДНР" та вступити до лав бойовиків.

"На території України наш співвітчизник здійснив вбивство у стані алкогольного сп’яніння", - розповідають у ДПСУ.

Затриманого передали Нацполіції.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвбивствоОРДЛО
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