На Донбасі затримали підозрюваного у вбивстві, що тікав в ОРДО

Прикордонники затримали в районі проведення Операції Об'єднаних сил підозрюваного у вбивстві, який хотів втекти в ОРДО і приєднатись до бойовиків.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За її даними, прикордонники разом з військовими затримали 45-річного чоловіка, який йшов залізничною коліэю в бік окупованої території поблизу контрольного посту "Березове-2". Він пояснив, що намагався перетнути лінію розмежування для переховування в так званій "ДНР" та вступити до лав бойовиків.

"На території України наш співвітчизник здійснив вбивство у стані алкогольного сп’яніння", - розповідають у ДПСУ.

Затриманого передали Нацполіції.