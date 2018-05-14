На Донбассе задержали подозреваемого в убийстве при попытке сбежать в ОРДО

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Понедельник, 14 мая 2018, 10:51

Пограничники задержали в районе проведения Операции Объединенных сил подозреваемого в убийстве, который хотел сбежать в ОРДО и присоединиться к боевикам.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

По ее данным, пограничники вместе с военными задержали 45-летнего мужчину, который шел по железнодорожному пути в сторону оккупированной территории вблизи контрольного поста "Березовое-2". Он пояснил, что пытался пересечь линию разграничения для укрытия в так называемой "ДНР" и вступить в ряды боевиков.

"На территории Украины наш соотечественник совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения", - рассказывают в ГПСУ.

Задержанного передали Нацполиции.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС убийство ОРДЛО
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