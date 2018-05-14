Померла 8-річна дитина, на яку впала стіна на Донеччині

У лікарні померла 8-річна дитина, травмована під час падіння бетонної стіни в Добропіллі на Донеччині.

Про це повідомляє 14 травня відділ комунікації ГУ Нацполіції Донеччини.

"На жаль, тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям, сьогодні вранці дівчинка померла", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Добропіллі Донецької області біля під‘їзду багатоповерхівки впала бетонна стіна, травмувавши чотирьох дітей.

Троє дітей отримали незначні травми.