Померла 8-річна дитина, на яку впала стіна на Донеччині

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Понеділок, 14 травня 2018, 11:33

У лікарні померла 8-річна дитина, травмована під час падіння бетонної стіни в Добропіллі на Донеччині.

Про це повідомляє 14 травня відділ комунікації ГУ Нацполіції Донеччини.

"На жаль, тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям, сьогодні вранці дівчинка померла", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у Добропіллі Донецької області біля під‘їзду багатоповерхівки впала бетонна стіна, травмувавши чотирьох дітей.

Троє дітей отримали незначні травми.

Українська правда
Теми: Донецька область діти поліція
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