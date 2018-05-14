На Донетчине умерла 8-летняя девочка, на которую упала стена

В больнице умер 8-летний ребенок, травмированый во время падения бетонной стены в Доброполье Донецкой области.



Об этом сообщает 14 мая отдел коммуникации ГУ Нацполиции Донбасса.



"К сожалению, телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, сегодня утром девочка скончалась", - говорится в сообщении.



Как сообщалось, в Доброполье Донецкой области возле подъезда многоэтажки упала бетонная стена, травмировав четырех детей.

Трое детей получили незначительные травмы.