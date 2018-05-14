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На Донетчине умерла 8-летняя девочка, на которую упала стена

Понедельник, 14 мая 2018, 11:33

В больнице умер 8-летний ребенок, травмированый во время падения бетонной стены в Доброполье Донецкой области.

Об этом сообщает 14 мая отдел коммуникации ГУ Нацполиции Донбасса.

"К сожалению, телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью, сегодня утром девочка скончалась", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Доброполье Донецкой области возле подъезда многоэтажки упала бетонная стена, травмировав четырех детей.

Трое детей получили незначительные травмы.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьдетиполиция
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