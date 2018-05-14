Сквер Небесної сотні остаточно повернули державі

Верховний суд остаточно повернув у власність держави земельну ділянку під сквером Небесної сотні на вулиці Михайлівській, 24-26 у Києві.

Про це повідомила координатор створення Скверу Небесної сотні, керівник ГО "Місто-сад" Євгенія Кулеба у Facebook.

"Ми виграли черговий суд! Тепер земля Скверу Небесної сотні ОСТАТОЧНО належить державі! Верховний суд України поставив крапку в 4-х річному судовому процесі!", - написала вона.

Кулеба додала, що тепер усі разом повинні зберегти сквер.

"Для цього потрібно надати йому офіційний статус. Просимо підписати петицію про надання офіційного статусу скверу, попросити підписати друзів і знайомих! Давайте разом збережемо нашу історію!", - закликала Кулеба.

Місцеві жителі своїми силами і за власні кошти облаштували сквер Небесної Сотні по вулиці Михайлівській, 24-26 у 2014 році. Проте було і рішення суду від 14 жовтня 2014 року, що залишало в силі плани забудовника з будівництва.

31 травня 2015 року мер Києва Віталій Кличко запевнив, що у сквері Небесної сотні нічого не будуватимуть.

24 вересня 2015 року Київрада розірвала договір оренди земельних ділянок по вулиці Михайлівській, 24-26 з ТОВ "УКРінвестресурс" та створила сквер на цьому місці.

Тоді у Київраді запевнили, що прийняте рішення унеможливлює забудову скверу на честь Героїв Небесної сотні.

Перед виборами в інформаційному бюлетені "Кличко мер" з’явився заголовок: "Ми повернули громаді землю Скверу Небесної сотні". Однак ця заява виявилась неправдивою і була частиною передвиборчої кампанії.

Уже наприкінці січня 2016 року у КМДА повідомили, що судові розгляди по одній з ділянок під сквером Небесної сотні тривають.

21 січня 2016 року координатор створення Скверу Небесної сотні, керівник ГО "Місто-сад" Євгенія Кулеба створила петицію на сайті Київради з вимогою повернути землю Скверу Небесної сотні киянам. Ця ініціатива отримала рішучу підтримку мешканців.

Документ швидко набрав необхідну кількість голосів, тому вже 2 лютого цю петицію направили на розгляд профільних комісій Київради.

Наприкінці лютого Кулеба заявила, що власник земельної ділянки на вулиці Михайлівський, не полишає наміру побудувати у Сквері Небесної сотні офісний центр.

У Кличка запевнили, що громада Києва ніколи не підтримає будівництво офісів у сквері Небесної сотні, а міська влада і мер Києва будуть завжди на стороні громади.

26 квітня 2016 року Господарський суд Києва заарештував ділянку по вулиці Михайлівській, 24-26.

У листопаді 2016 року Кулеба заявила, що чиновники Київської адміністрації ігнорують суди щодо повернення землі під сквером Небесної сотні.

На що у КМДА запевнили, що повернуть земельну ділянку під сквером Небесної сотні у власність громади.

Наприкінці листопада експертиза у справі скверу Небесної сотні підтвердила, що проект землеустрою щодо відведення і продажу землі вулиці Михайлівській, 24-26 не відповідає закону.

1 грудня 2016 року Господарський суд Києва задовольнив позов столичної прокуратури та повернув до комунальної власності Сквер Небесної Сотні.

23 травня 2017 року Сквер небесної сотні виграв Апеляційний суд щодо земельної ділянки по вулиці Михайлівській, 24-26.

2 серпня 2017 року Вищий госпсуд визнав законними рішення господарських судів попередніх інстанцій про повернення в комунальну власність ділянки під сквером Небесної сотні.