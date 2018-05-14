Сквер Небесной сотни окончательно вернули государству

Верховный суд окончательно вернул в собственность государства земельный участок под сквером Небесной сотни на улице Михайловской, 24-26 в Киеве.

Об этом сообщила координатор создания Сквера Небесной сотни, руководитель ОО "Город-сад" Евгения Кулеба в Facebook.

"Мы выиграли очередной суд! Теперь земля Сквера Небесной сотни окончательно принадлежит государству! Верховный суд Украины поставил точку в 4-х летнем судебном процессе!", - написала она.

Кулеба добавила, что теперь все вместе должны сохранить сквер.

"Для этого нужно предоставить ему официальный статус. Просим подписать петицию о предоставлении официального статуса сквера, попросить подписать друзей и знакомых! Давайте вместе сохраним нашу историю!", - призвала Кулеба.

Местные жители своими силами и за собственные средства обустроили сквер Небесной Сотни по улице Михайловской, 24-26 в 2014 году. Однако было и решение суда от 14 октября 2014 года, которое оставляло в силе планы застройщика по строительству.

31 мая 2015 года мэр Киева Виталий Кличко заверил, что в сквере Небесной сотни ничего стоить не будут.

24 сентября 2015 года Киевсовет разорвал договор аренды земельных участков по улице Михайловской, 24-26 с ООО "УКРинвестресурс" и создал сквер на этом месте.

Тогда в Киевсовете заверили, что принятое решение исключает застройку сквера в честь Героев Небесной сотни.

Перед выборами в информационном бюллетене "Кличко мэр" появился заголовок: "Мы вернули общине землю Сквера Небесной сотни". Однако это заявление оказалась ложным и было частью предвыборной кампании.

Уже в конце января 2016 года в КГГА сообщили, что судебные разбирательства по одному из участков под сквером Небесной сотни продолжаются.

21 января 2016 года координатор создания Сквера Небесной сотни, руководитель ОО "Город-сад" Евгения Кулеба создала петицию на сайте Киевсовета с требованием вернуть землю Сквера Небесной сотни киевлянам. Эта инициатива получила решительную поддержку жителей.

Документ быстро набрал необходимое количество голосов, поэтому уже 2 февраля эту петицию направили на рассмотрение профильных комиссий Киевсовета.

В конце февраля Кулеба заявила, что собственник земельного участка на улице Михайловский, не оставляет намерения построить в Сквере Небесной сотни офисный центр.

У Кличко заверили, что община Киева никогда не поддержит строительство офисов в сквере Небесной сотни, а городские власти и мэр Киева будут всегда на стороне общины.

26 апреля 2016 года Хозяйственный суд Киева арестовал участок по улице Михайловской, 24-26.

В ноябре 2016 года Кулеба заявила, что чиновники Киевской администрации игнорируют суды по возврату земли под сквером Небесной сотни.

На что в КГГА заверили, что вернут земельный участок под сквером Небесной сотни в собственность общины.

В конце ноября экспертиза по делу сквера Небесной сотни подтвердила, что проект землеустройства по отводу и продаже земли улице Михайловской, 24-26 не соответствует закону.

1 декабря 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск столичной прокуратуры и вернул в коммунальную собственность Сквер Небесной Сотни.

23 мая 2017 года Сквер небесной сотни выиграл Апелляционный суд в отношении земельного участка по улице Михайловской, 24-26.

2 августа 2017 года Высший хозсуд признал законными решение хозяйственных судов предыдущих инстанций о возвращении в коммунальную собственность участка под сквером Небесной сотни.