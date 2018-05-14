У зверненні Дейдея до Луценка знайшли ознаки корупції

Нацагентство із запобігання корупції знайшло конфлікт інтересів у зверненні народного депутата Євгена Дейдея до генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За її даними, агентство встановило, що, перебуваючи у статусі народного депутата, Дейдей у вересні 2017 року всупереч вимогам закону "задля задоволення приватного інтересу здійснював дії на користь себе під час направлення депутатського звернення до генерального прокурора України".

Джерело в НАЗК повідомило "Українській правді", що у своєму зверненні нардеп просив з'ясувати "законність дій співробітників НАБУ у провадженні щодо отримання позики його дружиною (кримінальне провадження НАБУ щодо незаконного збагачення від 16 листопада 2016 року)".

"Такі обставини зумовили виникнення суперечності між службовими/представницькими повноваженнями народного депутата України Дейдея Є.С. та його приватним інтересом", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК підкреслили, що в цьому випадку є ознаки порушення вимог закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, також звернення нардепа містить ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією.

В агенції розповіли, що викликали Дейдея на 10 травня для надання пояснень та зауважень щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення, однак він не з’явився.

Тому депутата повторно запрошено прибути до національного агентства 16 травня з 9:00 до 18:00.

Як повідомлялося, у листопаді 2016 року Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування фактів імовірного незаконного збагачення народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея та його родини.

У зв'язку з цим ГПУ направило до Верховної Ради подання на притягнення нардепа до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, але парламент відмовився знімати депутатську недоторканість з Дейдея.

Євген Кізілов, УП