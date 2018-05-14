Купол Ради відремонтують за 7,5 млн гривень

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Понеділок, 14 травня 2018, 13:08

До кінця літа в парламенті планують реставрувати купол Верховної Ради.

Про це повідомив головний фахівець відділу організації будівництва Управління справами ВРУ Віктор Яремчук в коментарі 44.ua.

"Планується зробити ремонт металоконструкцій купола, шпиля, де потрібно замінити металеве покриття. Далі потрібно зробити ремонт вхідної частини - сходи, якими користуються для того, щоб обслуговувати купол. Верхня його частина зараз в жахливому стані. Також буде замінено спеціальне скло, яким покритий купол", - сказав Яремчук.

За його слова, на виконання робіт піде близько 7,5 млн грн, проте терміни на їх виконання стислі, тому що треба встигнути до початку сесійних засідань.

"У нас стислі терміни на виконання робіт, а саме на період канікул народних депутатів - з 15 липня по 24 серпня", - додав він.

Ще в 2013 році в Раді був запланований ремонт купола.

Конструкції купола ВР складені з металу і скла. Діаметр плафона становить 16 метрів, товщина скла - мінімум сантиметр, а висота конструкції сягає майже 10 метрів. Над головою нардепів знаходиться до п'ятнадцяти тонн скла і металу.

Українська правда
Теми: Верховна Рада гроші
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