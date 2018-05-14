Купол Рады отремонтируют за 7,5 млн гривен

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Понедельник, 14 мая 2018, 13:08

До конца лета в парламенте планируют реставрировать купол Верховной Рады.

Об этом сообщил главный специалист отдела организации строительства Управления делами ВРУ Виктор Яремчук в комментарии 44.ua.

"Планируется сделать ремонт металлоконструкций купола, шпиля, где нужно заменить металлическое покрытие. Далее нужно сделать ремонт входной части - лестницы, которой пользуются для того, чтобы обслуживать купол. Верхняя ее часть сейчас в ужасном состоянии. Также будет заменено специальное стекло, которым покрыт купол", - сказал Яремчук.

По его слова, на работы пойдет около 7,5 млн грн, однако сроки на их выполнение сжатые, потому что надо успеть до начала сессионных заседаний.

"У нас сжатые сроки на выполнение работ, а именно на период каникул народных депутатов - с 15 июля по 24 августа", - добавил он.

Еще в 2013 году в Раде был запланирован ремонт купола.

Конструкции купола ВР составлены из металла и стекла. Диаметр плафона составляет 16 метров, толщина стекла - минимум сантиметр, а высота конструкции достигает почти 10 метров. Над головой нардепов находится до пятнадцати тонн стекла и металла.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада деньги
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