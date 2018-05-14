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Бурбак пропонує створити орган для українців-заробітчан

Понеділок, 14 травня 2018, 13:16

Фракція "Народний фронт" ініціює створення структури, яка займатиметься проблемами українців, які працюють за кордоном.

Про це заявив лідер фракції Максим Бурбак під час погоджувальної ради парламенту 14 травня.  

Трудова міграція українців, за його словами, – це пріоритетне соціальне питання для майбутнього держави.

"Мільйони українців працюють за кордоном. Вони вже давно є основним інвестором в економіку України. Але багато питань і проблем цієї категорії громадян залишаються не вирішеними", – сказав Бурбак.

"Мусимо не тільки не відштовхувати їх байдужістю, а й створювати умови для повернення трудових мігрантів до України, для закріплення їхніх сімей тут", – додав лідер фракції "Народний фронт".  

Він наголосив, що "державна політика щодо наших мігрантів практично відсутня, закон "Про зовнішню трудову міграцію" є рамковим – і здебільшого не виконується, а профільні фахівці і підрозділи з трудової міграції розкидані в різних управління і навіть відомствах".

"Я як депутат-мажоритарник від 204 виборчого округу Чернівецької області (можу сказати): масово люди виїжджають за кордон, сім'ї лишаються тут – і це вже нагальна проблема, яку треба вирішувати", – заявив Бурбак.

"Сьогодні я надіслав запит до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією створити в системі виконавчої влади єдиний підрозділ чи й відомство з реалізації державної політики щодо трудової міграції", – повідомив він.

"У Верховній Раді ми з колегами ініціюємо створення відповідного міжфракційного об’єднання, щоб почати формувати законодавчу основу для державної політики у цій сфері. Прошу долучатися колег з інших фракцій", – закликав Бурбак.  

Олена Рощенко, УП
Теми: міграціязаконодавствоВерховна РадаКабінет міністрів
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