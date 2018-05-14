Бурбак предлагает создать орган для украинцев-"заробитчан"

Фракция "Народный фронт" инициирует создание структуры, которая будет заниматься проблемами украинцев, работающих за рубежом.



Об этом заявил лидер фракции Максим Бурбак во время согласительного совета парламента 14 мая.



Трудовая миграция украинцев, по его словам, – это приоритетный социальный вопрос для будущего государства.



"Миллионы украинцев работают за рубежом. Они уже давно являются основным инвестором в экономику Украины. Но многие вопросы и проблемы этой категории граждан остаются нерешенными", – сказал Бурбак.



"Мы должны не только не отталкивать их равнодушием, но и создавать условия для возвращения трудовых мигрантов в Украину, для закрепления их семей здесь", – добавил лидер фракции "Народный фронт".



Он отметил, что "государственная политика в отношении наших мигрантов практически отсутствует, закон "О внешней трудовой миграции" является рамочным – и по большей части не выполняется, а профильные специалисты и подразделения по трудовой миграции разбросаны в разных управления и даже ведомствах".



"Я как депутат-мажоритарщик от 204 избирательного округа Черновицкой области (могу сказать): массово люди выезжают за границу, семьи остаются здесь – и это уже насущная проблема, которую надо решать", – заявил Бурбак.



"Сегодня я направил запрос к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением создать в системе исполнительной власти единое подразделение или ведомство по реализации государственной политики в отношении трудовой миграции", – сообщил он.



"В Верховной Раде мы с коллегами инициируем создание соответствующего межфракционного объединения, чтобы начать формировать законодательную основу для государственной политики в этой сфере. Прошу участвовать коллег из других фракций", – призвал Бурбак.