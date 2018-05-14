Пєсков каже, що зовнішня політика Путіна не залежить від Суркова

У Кремлі заявляють, що зовнішня політика президента Росії Володимира Путіна "послідовна і зрозуміла" незалежно від кадрових перестановок, це стосується і позиції по Україні.

Про це сказав прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, повідомляють "РИА Новости".

Відповідаючи на питання, чи можна чекати на зміну позиції Кремля щодо Донбасу якщо Владислав Сурков залишить посаду помічника президента, він сказав:

"Ви знаєте, така віртуальна постановка питання навряд чи доречна. Але я хочу вам просто нагадати, що у нас не держслужбовці визначають зовнішню політику, а президент РФ".

"І зовнішня політика президента залишається послідовною, абсолютно зрозумілою і добре відомою всьому світу", - заявив Пєсков.

Раніше повідомлялося, що помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков може залишити свою посаду у результаті перестановок в адміністрації.