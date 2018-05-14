Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Песков говорит, что внешняя политика Путина не зависит от Суркова

Понедельник, 14 мая 2018, 13:24

В Кремле заявляют, что внешняя политика президента России Владимира Путина "последовательна и понятна" вне зависимости от кадровых перестановок, это касается и позиции по Украине.

Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщают "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, возможно ли ожидать смены позиции политики Кремля по Донбассу в случае ухода Владислава Суркова с поста помощника президента, он сказал:

"Вы знаете, такая виртуальная постановка вопроса вряд ли уместна. Но я хочу вам просто напомнить, что у нас не госслужащие определяют внешнюю политику, а президент РФ".

"И внешняя политика президента остается последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной всему миру", - заявил Песков.  

Ранее сообщалось, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации.  

Темы: РосcияПутинДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: