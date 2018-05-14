Песков говорит, что внешняя политика Путина не зависит от Суркова

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Понедельник, 14 мая 2018, 13:24

В Кремле заявляют, что внешняя политика президента России Владимира Путина "последовательна и понятна" вне зависимости от кадровых перестановок, это касается и позиции по Украине.

Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщают "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, возможно ли ожидать смены позиции политики Кремля по Донбассу в случае ухода Владислава Суркова с поста помощника президента, он сказал:

"Вы знаете, такая виртуальная постановка вопроса вряд ли уместна. Но я хочу вам просто напомнить, что у нас не госслужащие определяют внешнюю политику, а президент РФ".

"И внешняя политика президента остается последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной всему миру", - заявил Песков.  

Ранее сообщалось, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации.  

Темы: Росcия Путин Донбасс
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