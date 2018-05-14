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Консула України у Гамбурзі відсторонили і можуть відкликати

Понеділок, 14 травня 2018, 14:41
Консула України у Гамбурзі відсторонили і можуть відкликати

Консула України у німецькому місті Гамбург Василя Марущинця відсторонили на час дисциплінарного провадження у зв’язку з інформацією про його антисемітські дописи у Facebook.

Про це повідомила "Українській правді" речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

"Вчора міністр закордонних справ Павло Клімкін доручив держсекретарю МЗС розпочати дисциплінарне провадження щодо нашого консула в Гамбурзі. Терміново, вчора ще, це дисциплінарне провадження було розпочато", – повідомила вона.

"На разі консул відсторонений від виконання службових обов’язків і розглядається питання про його можливе відкликання найближчим часом", – сказала Беца.

"МЗС абсолютно засуджує антисемітизм і будь-який прояв ксенофобії та дискримінації – як у суспільстві, так і в МЗС. Ми ретельно розберемося в цій ситуації і зробимо висновки – і на майбутнє також", – наголосила речниця міністерства.

Поки що консула відсторонили на час дисциплінарного провадження.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві закордонних справ відкрили дисциплінарне провадження щодо консула Марущинця через інформацію про антисемітські висловлювання й розпалювання міжнаціональної ворожнечі на його закритій сторінці у Facebook.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСдипломатичні відносинискандалНімеччинаєвреї
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