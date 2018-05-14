Консула Украины в немецком городе Гамбург Василия Марущинца отстранили на время дисциплинарного производства в связи с информацией о его антисемитских постах в Facebook.



Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.



"Вчера министр иностранных дел Павел Климкин поручил госсекретарю МИД начать дисциплинарное производство в отношении нашего консула в Гамбурге. Срочно, вчера еще, это дисциплинарное производство было начато", – сообщила она.



"На данный момент консул отстранен от исполнения служебных обязанностей и рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время", – сказала Беца.



"МИД абсолютно осуждает антисемитизм и любое проявление ксенофобии и дискриминации – как в обществе, так и в МИД. Мы тщательно разберемся в этой ситуации и сделаем выводы – и на будущее тоже", – отметила пресс-секретарь министерства.

Пока консула отстранили на время дисциплинарного производства.



Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел открыли дисциплинарное производство в отношении консула Марущинца из-за информации об антисемитских высказываниях и разжигании межнациональной вражды на его закрытой странице в Facebook.