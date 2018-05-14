Консула Украины в Гамбурге отстранили на время проверки

2131 просмотр
Понедельник, 14 мая 2018, 14:41

Консула Украины в немецком городе Гамбург Василия Марущинца отстранили на время дисциплинарного производства в связи с информацией о его антисемитских постах в Facebook.

Об этом сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Вчера министр иностранных дел Павел Климкин поручил госсекретарю МИД начать дисциплинарное производство в отношении нашего консула в Гамбурге. Срочно, вчера еще, это дисциплинарное производство было начато", – сообщила она.

"На данный момент консул отстранен от исполнения служебных обязанностей и рассматривается вопрос о его возможном отзыве в ближайшее время", – сказала Беца.

"МИД абсолютно осуждает антисемитизм и любое проявление ксенофобии и дискриминации – как в обществе, так и в МИД. Мы тщательно разберемся в этой ситуации и сделаем выводы – и на будущее тоже", – отметила пресс-секретарь министерства.

Пока консула отстранили на время дисциплинарного производства.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел открыли дисциплинарное производство в отношении консула Марущинца из-за информации об антисемитских высказываниях и разжигании межнациональной вражды на его закрытой странице в Facebook.

Алена Рощенко, УП
Темы: МИД дипломатические отношения скандал Германия евреи
powered by lun.ua
По теме
МИД проверяет информацию об антисемитских высказывания консула в Гамбурге 14 мая 2018, 08:46
Украинцу грозит смертная казнь в Иране. Консул взял его на поруки 12 мая 2018, 19:58
Из-за избиения украинца в Польше начали уголовное производство 12 мая 2018, 15:53
Все новости
Главные новости
Консула Украины в Гамбурге отстранили на время проверки
Вовк рассказал, как вырастут цены на электроэнергию
Порошенко: За выборы Путина в Крыму Совет ЕС ввел санкции для 5 человек
Савченко готов взять на поруки бывший комбат "Айдара"
Все новости
Общество

Буллинг в школе. Кто виноват, и что делать?

исследование

Что скрывает пища быстрого приготовления?