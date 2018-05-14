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Ознак насильницької смерті Бобровника немає – поліція

Понеділок, 14 травня 2018, 15:00

За попередніми результатами судово-медичної експертизи, суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник помер через серцевий напад.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповіла речник Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

Вона пояснила, що згідно з процедурою, в рамках відкритого кримінального провадження було призначено судово-медичну експертизу.

"На даний час уже відомо попередні результати експертизи, яка засвідчила, що людина померла у зв'язку з наявністю серцевого нападу. Ознак насильницької смерті немає", – зазначила вона.

Раніше повідомлялось, що суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник помер у Житомирській області за кермом власного автомобіля.

Теми: Київсуд
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