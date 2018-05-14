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Признаков насильственной смерти Бобровника нет – полиция

Понедельник, 14 мая 2018, 15:00

По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник умер в результате сердечного приступа.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

Она пояснила, что согласно процедуре, в рамках открытого уголовного производства была назначена судебно-медицинская экспертиза.

"В настоящее время уже известны предварительные результаты экспертизы, которая показала, что человек умер в связи с наличием сердечного приступа. Признаков насильственной смерти нет", - отметила она.

Ранее сообщалось, что судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник умер в Житомирской области за рулем собственного автомобиля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевсуд
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