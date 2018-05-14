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У поліції розповіли про обставини смерті судді Бобровника

Понеділок, 14 травня 2018, 11:28
У поліції розповіли про обставини смерті судді Бобровника

Суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник помер у Житомирській області за кермом власного автомобіля.

Про це "Українській правді" повідомила речник Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

"На момент смерті він знаходився у власному автомобілі, відчув погіршення самопочуття. Викликали швидку, але медики лише констатували смерть", - сказала вона.

Назвати попередню причину смерті Ващенко не змогла і порадила з цим питанням звернутися до рідних.

"Про причини смерті зверніться до рідних. Ми не можемо розголошувати таку інформацію", - сказала речник поліції.

На уточнююче питання, чи стала причиною смерті ДТП, Ващенко сказала: "Ні, ДТП не було. Це природні обставини".

"Призначена судово-медична експертиза, яка дасть остаточну відповідь", - підсумувала Ващенко.

За словами джерела "Української правди", батьки підозрюють, що причиною смерті могли стати високий тиск у момент, коли погіршилось самопочуття, або проблема з серцем.

Суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник помер у віці 37 років. 

Він відомий кількома рішеннями щодо соратників президента-втікача Віктора Януковича.

Зокрема, у 2016 році Бобровник зобов'язав прокурора закрити кримінальне провадження щодо екс-нардепа від ПР Юрія Іванющенка, а у 2017 році відмовив НАБУ у доступі до документів щодо махінацій екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Також Бобровник розглядав справу відстороненого глави Державної фіскальної служби Романа Насірова і 7 березня 2017 року затвердив рішення про його арешт, встановивши заставу у 100 мільйонів гривень.

22 квітня 2017 року Бобровник відмовився заарештувати екс-нардепа від "Народного фронту" Миколу Мартиненка та віддав його на поруки. Ще одного фігуранта "справи Мартиненка" – Сергія Перелому – Бобровник відпустив під особисту поруку кількох нардепів. 

Також Бобровник був суддею у "газовій справі", фігурант якої – нардеп-утікач Олександр Онищенко – заявляв, що Бобровник є "ручним суддею НАБУ" і лояльним до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

У 2018-му Бобровник відпустив главу Держаудитслужби Лідію Гаврилову, яку підозрювали у незаконному збагаченні і декларуванні недостовірних даних, під особисте зобов'язання. 

На початку 2018 року Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя відкрила дисциплінарне провадження щодо Олександра Бобровника, якого раніше звинуватили у хабарництві та вживанні алкоголю на робочому місці.

Ірина Балачук, УП   

"Українська правда" у Threads

Теми: Київсуд
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