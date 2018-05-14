Бійка з Шуфричем: Поліція вивчить відео з камер

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за 2 ст. 296 – хуліганські дії вчинені групою осіб – за фактом бійки, яка сталася в ніч на 13 травня за участю старшого сина нардепа від "Оппоблоку" Нестора Шуфрича Олександра.

Про це "Українській правді" повідомила представник відділу комунікацій поліції Києва Ірина Левченко.

"За попередньою інформацією, виник словесний конфлікт між двома групами осіб у цьому закладі, він переріс у бійку, одна людина отримала травми. Наразі оперативники поїхали на місце, щоб вилучити записи камер відеоспостереження", - сказала Левченко.

Вона не змогла уточнити, чи дійсно під час сутички побили сина Шуфрича, і якого ступеню травми він отримав.

"Одна людина отримала травми. Буде судово-медична експертиза після завершення лікування", - сказала Левченко.

Вона також додала, що поліцейські встановлюють учасників бійки і перевіряють їх можливу причетність до правоохоронних органів.

"Усі учасники бійки були у цивільному. Зараз цих осіб встановлюють. Також перевірять їх можливу причетність до правоохоронних органів", - сказала Левченко.

За даними поліції, наразі за фактом бійки нікого не затримали.

Пізніше в Нацполіції Києва повідомили, що слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що тілесні ушкодження отримали троє молодиків.

Раніше прес-службі нардепа від "Оппоблоку" Нестора Шуфрича повідомила, що в ніч на 13 травня група невідомих осіб побила старшого сина нардепа Олександра під час його перебування в одному з ресторанів Києва. Зазначалося, що нападники представилися працівниками "органiв".