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Драка с Шуфричем: Полиция изучит видео с камер

Понедельник, 14 мая 2018, 15:18
Драка с Шуфричем: Полиция изучит видео с камер

Правоохранители расследуют уголовное производство по 2 ст. 296 – хулиганские действия, совершенные группой лиц, – по факту драки, которая произошла в ночь на 13 мая с участием старшего сына нардепа от "Оппоблока" Нестора Шуфрича Александра.

Об этом "Украинской правде" сообщила представитель отдела коммуникаций полиции Киева Ирина Левченко.

"По предварительной информации, возник словесный конфликт между двумя группами лиц в этом заведении, он перерос в драку, один человек получил травмы. Сейчас оперативники поехали на место, чтобы изъять записи камер видеонаблюдения", - сказала Левченко.

Она не смогла уточнить, действительно ли во время драки избили сына Шуфрича, и какой степени травмы он получил.

"Один человек получил травмы. Будет судебно-медицинская экспертиза после завершения лечения", - сказала Левченко.

Она также добавила, что полицейские устанавливают участников драки и проверяют их возможную причастность к правоохранительным органам.

"Все участники драки были в штатском. Сейчас их личности устанавливаются. Также проверят их возможную причастность к правоохранительным органам", - сказала Левченко.

По данным полиции, в настоящее время по факту драки никого не задержали.

Позже в Нацполиции Киева сообщили, что следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что телесные повреждения получили трое парней.

Ранее пресс-служба нардепа от "Оппоблока" Нестора Шуфрича сообщила, что в ночь на 13 мая группа неизвестных лиц избила старшего сына нардепа Александра во время его пребывания в одном из ресторанов Киева. Отмечалось, что нападавшие представились работниками "органов".

Ирина Балачук, УП
Темы: ШуфричполицияКиев
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