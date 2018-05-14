Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кривому Розі звільнили посадовця райради через пісню, присвячену солдатам РФ в Сирії

Понеділок, 14 травня 2018, 18:33
У Кривому Розі звільнили посадовця райради через пісню, присвячену солдатам РФ в Сирії

У Кривому Розі звільнили посадовця районної ради через виконання 9 травня пісні, присвяченої солдатам РФ у Сирії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Центрально-Міську районну раду.

"За даними органу самоврядування, з посади була звільнена завідувачка відділу культури райради Валентина Ігнатова", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними місцевих ЗМІ, пісня "Верните память", присвячена солдатам Росії в Сирії, на заходах 9 травня в Кривому Розі пролунала ще в двох районах міста – Металургійному і Саксаганському. В одному з них вона звучала в перекладі українською мовою.

За інформацією місцевих ЗМІ, на заході в Кривому Розі, де звучала пісня, були присутні мер міста, посадовці, ветерани і школярі.

9 травня під час церемонії покладання квітів до братської могили полеглих воїнів в Центрально-міському районі Кривого Рогу прозвучала пісня, присвячена російським солдатам в Сирії.

Її написала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Теми: Кривий Рігскандалсвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Усі новини...
Кривий Ріг
Ворожа атака: на Дніпропетровщині ППО збила 6 "Шахедів", є влучання у Кривому Розі
У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Останні новини
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
20:43
Оновлено Повітряні сили: БпЛА рухаються Україною
20:40
Ірландія скоротить виплати прибулим українцям і зобов’яже швидше шукати власне житло
Усі новини...
Реклама: