У Кривому Розі звільнили посадовця райради через пісню, присвячену солдатам РФ в Сирії

У Кривому Розі звільнили посадовця районної ради через виконання 9 травня пісні, присвяченої солдатам РФ у Сирії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Центрально-Міську районну раду.

"За даними органу самоврядування, з посади була звільнена завідувачка відділу культури райради Валентина Ігнатова", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними місцевих ЗМІ, пісня "Верните память", присвячена солдатам Росії в Сирії, на заходах 9 травня в Кривому Розі пролунала ще в двох районах міста – Металургійному і Саксаганському. В одному з них вона звучала в перекладі українською мовою.

За інформацією місцевих ЗМІ, на заході в Кривому Розі, де звучала пісня, були присутні мер міста, посадовці, ветерани і школярі.

9 травня під час церемонії покладання квітів до братської могили полеглих воїнів в Центрально-міському районі Кривого Рогу прозвучала пісня, присвячена російським солдатам в Сирії.

Її написала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.