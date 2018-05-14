В Кривом Роге уволили чиновника райсовета через песню, посвященную солдатам РФ в Сирии

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Понедельник, 14 мая 2018, 18:33

В Кривом Роге уволили чиновника районного совета за исполнение 9 мая песни, посвященной солдатам РФ в Сирии.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Центрально-Городской районный совет.

"По данным органа самоуправления, с должности была уволена заведующая отделом культуры райсовета Валентина Игнатова", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным местных СМИ, песня "Верните память", посвященная солдатам России в Сирии, на мероприятиях 9 мая в Кривом Роге прозвучала еще в двух районах города - Металлургическом и Саксаганском. В одном из них она звучала в переводе на украинский язык.

По информации местных СМИ, на мероприятии в Кривом Роге, где звучала песня, присутствовали мэр города, чиновники, ветераны и школьники.

9 мая во время церемонии возложения цветов к братской могиле павших воинов в Центрально-городском районе Кривого Рога прозвучала песня, посвященная российским солдатам в Сирии.

Ее написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Темы: Кривой Рог скандал празднования
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