Клімкін закликав ОБСЄ використати всі важелі впливу на РФ

Голова МЗС України Павло Клімкін закликав Парламентську Асамблею ОБСЄ використати усі наявні засоби, щоб змусити РФ дотримуватися принципів Гельсінського Заключного акту і відмовитися від агресивної і загарбницької політики стосовно України.

Про це він заявив на зустрічі з делегацією ПА ОБСЄ на чолі з президентом Асамблеї Георгієм Церетелі, передає прес-служба МЗС.

Міністр підкреслив, що відновлення миру на українській землі залежить від готовності російської сторони припинити агресію проти України.

Він також наголосив на важливості парламентської дипломатії в рамках ОБСЄ.

Крім цього, Клімкін висловив вдячність президенту ПА ОБСЄ "за рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої збройної агресії РФ на Донбасі та незаконної окупації АР Крим та Севастополя".

"Президент ПА ОБСЄ підкреслив, що під час відвідання Донецької області мав можливість оцінити складну безпекову та гуманітарну ситуацію на Донбасі, а також відзначив важливу роль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні", - повідомили у прес-службі МЗС.