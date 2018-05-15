Климкин призвал ОБСЕ использовать все рычаги влияния на РФ

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Вторник, 15 мая 2018, 04:10

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал Парламентскую Ассамблею ОБСЕ использовать все имеющиеся средства, чтобы заставить РФ придерживаться принципов Хельсинкского Заключительного акта и отказаться от агрессивной и захватнической политики в отношении Украины.

Об этом он заявил на встрече с делегацией ПА ОБСЕ во главе с президентом Ассамблеи Георгием Церетели, передает пресс-служба МИД.

Министр подчеркнул, что восстановление мира на украинской земле зависит от готовности российской стороны прекратить агрессию против Украины.

Он также отметил важность парламентской дипломатии в рамках ОБСЕ.

Кроме этого, Климкин выразил благодарность президенту ПА ОБСЕ "за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ на Донбассе и незаконной оккупации АР Крым и Севастополя".

"Президент ПА ОБСЕ подчеркнул, что во время посещения Донецкой области имел возможность оценить сложную политику безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе, а также отметил важную роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - сообщили в пресс-службе МИД,

Темы: Климкин ОБСЕ Росcия
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