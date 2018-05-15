Белый дом обвинил "ХАМАС" в столкновениях в Секторе Газа

Ответственность за насилие в Секторе Газа несет группировка "Хамас".

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель спикера Белого дома Радж Шах, передает "Укринформ".

"ХАМАС" намеренно и цинично провоцирует реакцию людей. Это пропагандистский ход", - подчеркнул Шах.

Он отметил, что Израиль "имеет право защищать себя".

Заместитель спикера также сообщил, что США стремятся остановить гибель людей.

В Белом доме отметили, что официальное открытие посольства США в Иерусалиме и столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности на границе с Сектором Газа не повлияют на мирный план, который скоро будет представлен Вашингтоном.

Как сообщалось, количество погибших в беспорядках на административной границе Сектора Газа возросло до 55.

В результате столкновений ранены более 2400 палестинцев.

Европейский Союз в связи с ситуацией на административной границе Сектора Газа призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв. По инициативе Кувейта ситуацию на границе Газы экстренно обсудит Совет безопасности ООН.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и позже аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.