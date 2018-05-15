Белый дом обвинил "ХАМАС" в столкновениях в Секторе Газа

379 просмотров
Вторник, 15 мая 2018, 05:08

Ответственность за насилие в Секторе Газа несет группировка "Хамас".

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель спикера Белого дома Радж Шах, передает "Укринформ".

"ХАМАС" намеренно и цинично провоцирует реакцию людей. Это пропагандистский ход", - подчеркнул Шах.

Он отметил, что Израиль "имеет право защищать себя".

Заместитель спикера также сообщил, что США стремятся остановить гибель людей.

В Белом доме отметили, что официальное открытие посольства США в Иерусалиме и столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности на границе с Сектором Газа не повлияют на мирный план, который скоро будет представлен Вашингтоном.

Как сообщалось, количество погибших в беспорядках на административной границе Сектора Газа возросло до 55.

В результате столкновений ранены более 2400 палестинцев.

Европейский Союз в связи с ситуацией на административной границе Сектора Газа призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить большее количество жертв. По инициативе Кувейта ситуацию на границе Газы экстренно обсудит Совет безопасности ООН.

Напомним, в Иерусалиме 14 мая официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и позже аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

Темы: США Израиль
powered by lun.ua
По теме
Первой леди США сделали операцию на почках 15 мая 2018, 03:40
В Госдепе опровергли расширение полномочий Курта Волкера 14 мая 2018, 20:57
Курт Волкер прибыл на Донбасс 14 мая 2018, 20:31
Все новости
Главные новости
Климкин призвал ОБСЕ использовать все рычаги влияния на РФ
Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в России
В Крыму назначили "суд" по делу Балуха, который голодает более 55 дней
Facebook приостановил работу 200 приложений в результате скандала с Cambridge Analytica
Все новости
семья

25 важных фотографий, которые вам стоит снять в первый год ребенка

психология

10 хороших привычек счастливых пар