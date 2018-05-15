Кримські патрульні приступили до служби

У Херсонській області почав роботу відокремлений відділ патрульної поліції в Автономній республіці Крим та місті Севастополі.

На адміністративній межі з анексованим півостровом працюватимуть 65 патрульних, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Вони дислокуватимуться на блокпостах у трьох прикордонних районах: Генічеському, Каланчацькому та Чаплинському.

Також правоохоронці контролюватимуть основні траси, які з’єднують материк із півостровом.

Очолив відділ Віктор Левченко. Особовому складу його представив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Робота патрульної поліції Криму стартувала на посту "Азов" Генічеського району, розташованому на 500-му кілометрі автошляху М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.

За словами начальника поліції в АРК Анатолія Бахчиванжи, досвідчені поліцейські у цілодобовому режимі патрулюватимуть прикордонну зону, дбатимуть про безпеку дорожнього руху на трьох трасах, які з’єднують материк з півострів.

Він додав, що працівники новоствореного відділу патрульної поліції нестимуть службу на Арабатській стрілці, де розташовані курортні населенні пункти.

Конкурсний набір у відокремлений відділ патрульної поліції АРК та Севастополя триває.

На постійній основі патрульні зможуть служити там після 4-місячного навчання.

Олексій Білошицький сказав: "Крим – це наша земля, і на ній має бути патрульна поліція. Вірю, що настане час, коли патрульна поліція буде патрулювати весь півострів".

"Сьогодні на патрулювання прикордонної зони з АР Крим заступають поліцейські, відряджені з різних обласних управлінь патрульної поліції. Керівник цього підрозділу Віктор Левченко – один з найкращих патрульних поліцейських, професіонал, яким ми пишаємося", – заявив він.

30-річний старший лейтенант поліції Віктор Левченко на службі з 2015 року. До цього був командиром роти №1 батальйону №3 Управління патрульної поліції у місті Миколаєві. Має звання майстра спорту з легкої атлетики, багаторазовий чемпіон України.