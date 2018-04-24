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Поліція набере патрульних для Криму

Вівторок, 24 квітня 2018, 12:54

Національна поліція набиратиме працівників до патрульної поліції в Автономній республіці Крим та місті Севастополь.

25 квітня голова Національної поліції України Сергій Князєв оголосить про початок набору до відповідного відділу.

У прес-службі Патрульної поліції поки що не розкривають подробиць: де саме нестимуть службу ці патрульні поліцейські в умовах анексії Криму та скільки їх буде.

Керівник Нацполіції розповість деталі у середу о 12:00, під час презентації.

У заході також візьмуть участь керівники Головного управління Нацполіції в АР Крим та Севастополі, а також департаменту Патрульної поліції, йдеться в анонсі.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: поліціяКримКнязєв Сергій
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