Поліція набере патрульних для Криму

Національна поліція набиратиме працівників до патрульної поліції в Автономній республіці Крим та місті Севастополь.

25 квітня голова Національної поліції України Сергій Князєв оголосить про початок набору до відповідного відділу.

У прес-службі Патрульної поліції поки що не розкривають подробиць: де саме нестимуть службу ці патрульні поліцейські в умовах анексії Криму та скільки їх буде.

Керівник Нацполіції розповість деталі у середу о 12:00, під час презентації.

У заході також візьмуть участь керівники Головного управління Нацполіції в АР Крим та Севастополі, а також департаменту Патрульної поліції, йдеться в анонсі.