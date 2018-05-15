Крымские патрульные приступили к службе

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Вторник, 15 мая 2018, 10:37

В Херсонской области начал работу отделенный отдел патрульной полиции в Автономной республике Крым и городе Севастополе.

На административной границе с аннексированным полуостровом будут работать 65 патрульных, сообщает Министерство внутренних дел.

Они будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчацком и Чаплынском.

Также правоохранители будут контролировать основные трассы, соединяющие материк с полуостровом.

Возглавил отдел Виктор Левченко. Личному составу его представил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

 

Работа патрульной полиции Крыма стартовала на посту "Азов" Генического района, расположенном на 500-м километре автодороги М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.

По словам начальника полиции в АРК Анатолия Бахчиванжи, опытные полицейские в круглосуточном режиме будут патрулировать пограничную зону, заботиться о безопасности дорожного движения на трех трассах, соединяющих материк с полуостров.

Он добавил, что работники нового отдела патрульной полиции будут нести службу на Арабатской стрелке, где расположены курортные населенные пункты.

 

Конкурсный набор в отдельный отдел патрульной полиции АРК и Севастополя продолжается.

На постоянной основе патрульные смогут служить там после 4-месячного обучения.

 

Алексей Билошицкий сказал: "Крым – это наша земля, и на ней должна быть патрульная полиция. Верю, что наступит время, когда патрульная полиция будет патрулировать весь полуостров".

"Сегодня на патрулирование пограничной зоны с АР Крым заступают полицейские, откомандированные из разных областных управлений патрульной полиции. Руководитель этого подразделения Виктор Левченко – один из лучших патрульных полицейских, профессионал, которым мы гордимся", – заявил он.

30-летний старший лейтенант полиции Виктор Левченко на службе с 2015 года. До этого был командиром роты №1 батальона №3 Управление патрульной полиции в городе Николаеве. Имеет звание мастера спорта по легкой атлетике, многократный чемпион Украины.

Темы: Крым Херсонская область полиция МВД
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