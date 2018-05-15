Крымские патрульные приступили к службе

В Херсонской области начал работу отделенный отдел патрульной полиции в Автономной республике Крым и городе Севастополе.



На административной границе с аннексированным полуостровом будут работать 65 патрульных, сообщает Министерство внутренних дел.



Они будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчацком и Чаплынском.



Также правоохранители будут контролировать основные трассы, соединяющие материк с полуостровом.



Возглавил отдел Виктор Левченко. Личному составу его представил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.



Работа патрульной полиции Крыма стартовала на посту "Азов" Генического района, расположенном на 500-м километре автодороги М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.



По словам начальника полиции в АРК Анатолия Бахчиванжи, опытные полицейские в круглосуточном режиме будут патрулировать пограничную зону, заботиться о безопасности дорожного движения на трех трассах, соединяющих материк с полуостров.



Он добавил, что работники нового отдела патрульной полиции будут нести службу на Арабатской стрелке, где расположены курортные населенные пункты.

Конкурсный набор в отдельный отдел патрульной полиции АРК и Севастополя продолжается.



На постоянной основе патрульные смогут служить там после 4-месячного обучения.



Алексей Билошицкий сказал: "Крым – это наша земля, и на ней должна быть патрульная полиция. Верю, что наступит время, когда патрульная полиция будет патрулировать весь полуостров".

"Сегодня на патрулирование пограничной зоны с АР Крым заступают полицейские, откомандированные из разных областных управлений патрульной полиции. Руководитель этого подразделения Виктор Левченко – один из лучших патрульных полицейских, профессионал, которым мы гордимся", – заявил он.



30-летний старший лейтенант полиции Виктор Левченко на службе с 2015 года. До этого был командиром роты №1 батальона №3 Управление патрульной полиции в городе Николаеве. Имеет звание мастера спорта по легкой атлетике, многократный чемпион Украины.

