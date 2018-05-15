Кандидат в аудитори НАБУ виявився батьком члена Кваліфкомісії суддів – ЦПК

Сином кандидата в аудитори НАБУ Володимира Василенка є діючий член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрій Василенко.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції".

"Саме Андрій Василенко був доповідачем у справі про надання права довічно вершити правосуддя судді Дніпровського суду Києва Наталії Марфіній, яка фіктивно розлучалася із чоловіком — колишнім працівником СБУ, який сидів за підозру у хабарі 180 тисяч доларів, щоб уникнути конфіскації майна", - нагадують у ЦПК.

Член ВККС Андрій Василенко

За даними центру, Марфіна також ухвалювала рішення про законність позбавлення автомаданівця водійських прав за поїздку до Межигір’я під час Революції гідності.

Крім того, повідомляють антикорупціонери, Андрія Василенка звинувачували в "протягуванні" на посади до Верховного Суду суддів Кізюн та Лісовську, які забороняли Майдан. Суддя Деснянського суду Олена Лісовська, зокрема, позбавляла водійських прав активістів за поїздку до Межигір’я в грудні 2013 року. А Кізюн арештувала учасника Революції гідності.

"Крім того, нещодавно Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила переписку фігурантів справи мера Одеси Геннадія Труханова, у якій адвокати обвинувачення обговорюють, як домовлялися з суддею Кізюн про зняття арешту з 92 мільйонів гривень, арештованих НАБУ", - розповідають у ЦПК.

"Крім того, Андрій Василенко разом із іншими членами ВККС дозволив пожиттєво вершити правосуддя судді-корупціонеру Дмитру Гаращенку, справа про хабар якому є у судовому реєстрі, а також судді Олені Мазурик, яка приховує доходи чоловіка-прокурора", - додають у центрі.

За інформацією борців з корупцією, батько члена ВККС — Володимир Василенко — 82-річний правозахисник, що є одним з 5 претендентів на аудитори НАБУ по квоті парламенту.

Кандидат в аудитори НАБУ Володимир Василенко

Як повідомлялося, на новий конкурс на посаду аудитора НАБУ, який проводить Верховна Рада, подалися п’ять кандидатів, серед яких правозахисник Володимир Василенко, що працював суддею в міжнародному суді ООН та представником України в Раді ООН із прав людини.

У ЦПК кажуть, що кілька місяців тому кандидатуру Василенка на аудитора НАБУ пропонував нардеп Олег Ляшко.

За даними організації, у 2015 році Василенко був делегований указом президента Петра Порошенка до Конституційної комісії разом з Михайлом Буроменським, обраним в аудитори НАБУ по квоті Кабінету міністрів.

Також, як повідомляє Центр протидії корупції, рекомендацію Володимир Василенко отримав від ГО "Українське юридичне товариство", яке очолює людина, що паралельно є співвласником іншої громадської організації "Всеукраїнський рух "Сила Права". Очолює цю ГО колишній народний депутат від БЮТ Андрій Сенченко, який 2014 року тимчасово виконував обов’язки заступника голови Адміністрації президента.