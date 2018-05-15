Кандидат в аудиторы НАБУ оказался отцом члена Квалифкомиссии судей - ЦПК

Сын кандидата в аудиторы НАБУ Владимира Василенко является действующим членом Высшей квалификационной комиссии судей Андрей Василенко.

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции".

"Именно Андрей Василенко был докладчиком по делу о предоставлении права пожизненно вершить правосудие судье Днепровского суда Киева Наталье Марфиной, которая фиктивно разводилась с мужем - бывшим сотрудником СБУ, который сидел по подозрению во взятке 180 тысяч долларов, чтобы избежать конфискации имущества", - напоминают в ЦПК.

Член ВККС Андрей Василенко

По данным центра, Марфина также принимала решение о законности лишения автомадановца водительских прав за поездку в Межигорье во время Революции достоинства.

Кроме того, сообщают антикоррупционеры, Андрея Василенко обвиняли в "протягивании" на должности в Верховный Суд судей Кизюн и Лисовской, которые запрещали Майдан. Судья Деснянского суда Елена Лисовская, в частности, лишала водительских прав активистов за поездку в Межигорье в декабре 2013 года. А Кизюн арестовала участника революции достоинства.

"Кроме того, недавно Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовала переписку фигурантов дела мэра Одессы Геннадия Труханова, в которой адвокаты обвинения обсуждают, как договаривались с судьей Кизюн о снятии ареста с 92 миллионов гривен, арестованных НАБУ", - рассказывают в ЦПК.

"Кроме того, Андрей Василенко вместе с другими членами ВККС позволил пожизненно вершить правосудие судье-коррупционеру Дмитрию Гаращенко, дело о взятке которому есть в судебном реестре, а также судье Елене Мазурик, которая скрывает доходы мужа-прокурора", - добавляют в центре.

По информации борцов с коррупцией, отец члена ВККС - Владимир Василенко - 82-летний правозащитник, который является одним из 5 претендентов на пост аудитора НАБУ по квоте парламента.

Кандидат в аудитори НАБУ Володимир Василенко

Как сообщалось, на новый конкурс на должность аудитора НАБУ, который проводит Верховная Рада, подались пять кандидатов, среди которых правозащитник Владимир Василенко, работавший судьей в международном суде ООН и представителем Украины в Совете ООН по правам человека.

В ЦПК говорят, что несколько месяцев назад кандидатуру Василенко на аудитора НАБУ предлагал нардеп Олег Ляшко.

По данным организации, в 2015 году Василенко был делегирован указом президента Петра Порошенко в Конституционную комиссию вместе с Михаилом Буроменским, избранным в аудиторы НАБУ по квоте Кабинета министров.

Также, как сообщает Центр противодействия коррупции, рекомендации Владимир Василенко получил от ОО "Украинское юридическое общество", которое возглавляет человек, который параллельно является совладельцем другой общественной организации - "Всеукраинское движение "Сила Права". Возглавляет эту ОО бывший народный депутат от БЮТ Андрей Сенченко, который в 2014 году временно исполнял обязанности заместителя главы Администрации президента.