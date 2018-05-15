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Київській судді оголосили підозру за хабар і хочуть відсторонення

Вівторок, 15 травня 2018, 11:35

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру судді Окружного адміністративного суду Києва за хабар і просить відсторонити її.

САП не називає імені судді, але раніше "Українській правді" стало відомо, що 10 травня суддю Олену Власенкову затримали при отриманні 2 тисячі доларів – першої частини хабара.

11 травня судді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Підозру підписав Назар Холодницький.

За даними САП, суддя Окружного адмінсуду Києва "хотіла отримати від представника позивача у адміністративній справі неправомірну вигоду за прийняття рішення на його користь у розмірі 10 000 доларів США та була викрита при отриманні першого "траншу" в сумі 2 000 доларів США" .

До Вищої ради правосуддя Антикорупційна прокуратура скерувала клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

До Солом’янського райсуду Києва направлено клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Теми: хабарсудАнтикорупційна прокуратура
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