Киевской судье объявили подозрение за взятку и хотят отстранения

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении судье Окружного административного суда Киева за взятку и просит отстранить ее.



САП не называет имени судьи, но ранее "Украинской правде" стало известно, что 10 мая судью Елену Власенкову задержали при получении 2 тысяч долларов – первой части взятки.



11 мая судье сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Подозрение подписал Назар Холодницкий.



По данным САП, судья Окружного админсуда Киева "хотела получить от представителя истца по административному делу неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 000 долларов США и была разоблачена при получении первого "транша" в сумме 2 000 долларов США".



В Высший совет правосудия Антикоррупционная прокуратура направила ходатайство о временном отстранении судьи от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.



В Соломенский райсуд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.