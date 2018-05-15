Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевской судье объявили подозрение за взятку и хотят отстранения

Вторник, 15 мая 2018, 11:35

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении судье Окружного административного суда Киева за взятку и просит отстранить ее.

САП не называет имени судьи, но ранее "Украинской правде" стало известно, что 10 мая судью Елену Власенкову задержали при получении 2 тысяч долларов – первой части взятки.

11 мая судье сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Подозрение подписал Назар Холодницкий.

По данным САП, судья Окружного админсуда Киева "хотела получить от представителя истца по административному делу неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 000 долларов США и была разоблачена при получении первого "транша" в сумме 2 000 долларов США".

В Высший совет правосудия Антикоррупционная прокуратура направила ходатайство о временном отстранении судьи от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

В Соломенский райсуд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.

Темы: взяткасудАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
взятка
ВАКС отказался отстранить от должности задержанного на взятке главу Тернопольского облсовета − ЦПК
Подозреваемую нардепа Марченко исключили из партии "Слуга народа"
"Взятка через забор": в "Слуге народа" объяснили, как будут реагировать на дело Марченко
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: