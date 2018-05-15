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Кисельов обурився затриманням журналіста і погрожує Києву ОБСЄ

Вівторок, 15 травня 2018, 12:12

Гендиректор російської пропагандистської медіагрупи "Россия сегодня" Дмитро Кисельов вимагає, щоб українська влада негайно звільнила затриманого журналіста українського відділу "РИА Новости" Кирила Вишинського.

Про це він сказав виданню "РИА Новости".

"Українська влада повинна негайно звільнити затриманого журналіста "РИА Новости" Кирила Вишинського, припинити переслідувати ЗМІ. Це вже не перший випадок, коли київський режим зневажає основні права і свободи, переслідує журналістів", – заявив він.

При цьому Кисельов поставив затримання Вишинського в один ряд з вбивством "свого колеги Олеся Бузини, переслідування Василя Муравицького".

"Ми будемо звертатися в міжнародні структури, в тому числі журналістські, в ОБСЄ, для того, щоб сприяти припиненню гонінь щодо журналістів в Україні", – заявив він.

Раніше 15 травня стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки в офісі російського інформагентства в Києві, а директор українського відділу "РИА Новости" Кирило Вишинський затриманий.
"У нас все юридично обґрунтовано", – сказала прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

Генеральний директор російського державного міжнародного інформаційного агентства "Россия сегодня", ведучий програми "Вести недели" відкрито підтримує державну політику Росії та її президента Володимира Путіна

Неодноразово звинувачувався в дезінформації щодо подій в Україні.

Кисельов включений до санкційного списку запровадженого Україною у відповідь на російську збройну агресію.

Теми: ЗМІСБУРосіяпропаганда
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