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Киселев возмутился задержанием журналиста и угрожает Киеву ОБСЕ

Вторник, 15 мая 2018, 12:12

Гендиректор российской пропагандисткой медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев требует, чтобы украинские власти немедленно освободили задержанного журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом он сказал изданию "РИА Новости".

"Украинские власти должны немедленно освободить задержанного журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, прекратить преследовать СМИ. Это уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов", – заявил он.

При этом Киселев поставил задержание Вышинского в один ряд с убийством "своего коллеги Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого".

"Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, в ОБСЕ, для того, чтобы содействовать прекращению гонений в отношении журналистов в Украине", – заявил он.

Ранее 15 мая стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе российского информагентства в Киеве, а директор украинского отдела "РИА Новости" Кирилл Вышинский задержан.

"У нас все юридически обоснованно", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Генеральный директор российского государственного международного информационного агентства "Россия сегодня", ведущий программы "Вести недели" открыто поддерживает государственную политику России и ее президента Владимира Путина.

Неоднократно обвинялся в дезинформации событий в Украине.

Киселев включен в санкционный список, введенный Украиной в ответ на российскую вооруженную агрессию.

Темы: СМИСБУРосcияпропаганда
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