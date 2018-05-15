Лишенный гражданства экс-нардеп говорит, что его зовут на допрос в США

Бывший украинский нардеп Андрей Артеменко заявляет, что его вызвали для дачи показаний перед Большим жюри присяжных США по делу о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Об этом пишет издание Politico.

"Я получил повестку на прошлой неделе", - сообщил Артеменко в телефонном разговоре.

Он добавил, что собирается лично предстать перед жюри в пятницу, 18 мая.

Артеменко предположил, что его будут спрашивать о предложенном им "мирном плане" урегулирования отношений между Украиной и Россией, который он в начале 2017 года обсуждал с адвокатом президента США Дональда Трампа Майклом Коэном.

Андрей Артеменко

Как сообщалось, 29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.

В феврале 2017 года издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Одним из пунктов плана, по данным издания, является организация всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет.

В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.

После єтого Верховная Рада досрочно лишила Аретменко мандата.

Сам Артеменко утверждает, что его "мирный план" вписывается в концепцию Радикальной партии, а слова об "аренде Крыму" неправильно истолковали.