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Лишенный гражданства экс-нардеп говорит, что его зовут на допрос в США

Вторник, 15 мая 2018, 12:26

Бывший украинский нардеп Андрей Артеменко заявляет, что его вызвали для дачи показаний перед Большим жюри присяжных США по делу о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Об этом пишет издание Politico.

"Я получил повестку на прошлой неделе", - сообщил Артеменко в телефонном разговоре.

Он добавил, что собирается лично предстать перед жюри в пятницу, 18 мая.

Артеменко предположил, что его будут спрашивать о предложенном им "мирном плане" урегулирования отношений между Украиной и Россией, который он в начале 2017 года обсуждал с адвокатом президента США Дональда Трампа Майклом Коэном.

 
Андрей Артеменко

Как сообщалось, 29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который допускает лишение гражданства при наличии гражданства другой страны.

По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.

В феврале 2017 года издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Одним из пунктов плана, по данным издания, является организация всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет.

В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.

После этого Верховная Рада досрочно лишила Артеменко мандата.

Сам Артеменко утверждает, что его "мирный план" вписывается в концепцию Радикальной партии, а слова об "аренде Крыму" неправильно истолковали.

В феврале спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения 13 россиянам, которые работали на "фабрике троллей", и еще трем организациям во вмешательстве в выборы президента США.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двое россиян из списка обвиняются в банковском мошенничестве, еще четверо - в краже личных данных других людей.

Темы: СШАВерховная РадавиборыТрамп
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