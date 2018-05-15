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У Києві вдвічі подорожчає проїзд у громадському транспорті

Вівторок, 15 травня 2018, 12:52
У Києві вдвічі подорожчає проїзд у громадському транспорті

Із 14 липня вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Вартість разової поїздки складе 8 гривень, проїзд коштуватиме 6,3 гривні – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою.

"Із 14 липня встановлюється новий тариф на проїзд у міському транспорті столиці. Пасажири, котрі користуються проїзними квитками на місяць та безконтактними картками, при їх поповненні сплачуватимуть за одну поїздку від 6,3 гривень, – повідомив заступник голови КМДА.

"Тобто міська адміністрація встановлює максимально низьку вартість проїзду саме для киян, які користуються транспортом постійно, а 8 гривень сплачуватимуть пасажири, що користуються міським громадським транспортом інколи або гості столиці", – зазначив Давтян.

За його словами, останнє підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня відбулось у лютому 2015 року. А у 2017 році відбулось коригування окремих його складових.

"Із 2015 року в країні зросли тарифи на електроенергію – у 5,4 рази, вартість дизельного пального – у 1,5 рази, вартість шин – у 1,5 рази, індекс споживчих цін за вказаний період (2015-2017 рік) становить 183%", – підкреслив Давтян.

Він наголосив: наразі економічно обґрунтований тариф на перевезення одного пасажира, що враховує всі видатки, становить у метро – 8,27 грн, у наземному транспорті – 8,77 грн.

"Тобто нинішнє зростання є компромісним, і воно менше від необхідного", – зазначив заступник голови КМДА.

Проїзд громадським транспортом для пенсіонерів, ветеранів АТО, чорнобильців та інших пільгових категорій населення проїзд залишиться безкоштовним.

Вартість разового проїзду у київському метрополітені збільшиться до 8 гривень з 15 липня.

Українська правда

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Теми: тарифитранспорт
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