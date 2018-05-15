В Киеве вдвое подорожает проезд в общественном транспорте

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Вторник, 15 мая 2018, 12:52

С 14 июля стоимость проезда в городском транспорте столицы возрастет.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Стоимость разовой поездки составит 8 гривен, проезд будет стоить 6,3 гривни - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой.

"С 14 июля устанавливается новый тариф на проезд в городском транспорте столицы. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами на месяц и бесконтактными карточками, при их пополнении платить за одну поездку от 6,3 гривен", - сообщил заместитель председателя КГГА.

"То есть городская администрация устанавливает максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а 8 гривен буду платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда или гости столицы", - отметил Давтян.

По его словам, последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. А в 2017 году произошла корректировка отдельных его составляющих.

"С 2015 году в стране выросли тарифы на электроэнергию – в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива – в 1,5 раза, стоимость шин – в 1,5 раза, индекс потребительских цен за указанный период (2015-2017 год) составляет 183 % ", – подчеркнул Давтян.

Он отметил: сейчас экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира, учитывающий все расходы, составляет в метро – 8,27 грн, в наземном транспорте – 8,77 грн.

"То есть нынешний рост является компромиссным, и он меньше необходимого", – отметил зампредседателя КГГА.

Проезд общественным транспортом для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения проезд останется бесплатным.

Стоимость разового проезда в киевском метрополитене увеличится до 8 гривен с 15 июля.

Украинская правда
Темы: тарифы транспорт
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