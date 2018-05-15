Проезд в метро Киева подорожает до 8 гривен

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Вторник, 15 мая 2018, 13:01

Стоимость разового проезда в киевском метрополитене увеличится до 8 гривен с 15 июля.

Такую информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон.

"Стоимость проезда в метро будет стоить 8 гривен, но при пополнении карты метро на 50 поездок - одна поездка будет стоить - 6,5 гривен", - сообщила Макогон.

Представитель предприятия сообщила, что решение об увеличении стоимости проезда вступит в силу с 15 июля этого года.

Начальник предприятия Виктор Брагинский ранее пояснил, что изменения тарифа направят на оплату энергоресурсов, которые подорожали и на увеличение заработной платы для работников метро Киева.

Он добавил, что все льготы для социально уязвимых категорий населения будут сохранены.

Также с 14 июля вырастет стоимость проезда в городском транспорте столицы.

Стоимость разовой поездки в наземном транспорте составит 8 гривен, проезд будет стоить 6,3 гривны - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой.

Алена Мазуренко, УП
Темы: метро Киев
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