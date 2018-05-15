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Москалькова відвідає в СІЗО Криму двох українців

Вівторок, 15 травня 2018, 13:52

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова на прохання української колеги Людмили Денісової відвідає двох громадян України, які утримуються в СІЗО в Криму.

Про це вона повідомила журналістам у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна"

"З її боку до мене надійшло звернення відвідати двох, як написано заявниками, тяжкохворих громадян України, які утримуються в СІЗО №1 в Криму. Я це зроблю завтра - я вилітаю туди і я буду відвідувати", - сказала Москалькова.

За її словами, правозахисна сфера поза політикою, і потрібно робити все можливе для того, щоб допомогти людям.

Також Москалькова зазначила, що між нею і українською колегою "починає з'являтися" взаєморозуміння.

Вона додала, що обговорила з Денісовою в понеділок ситуацію з екіпажем судна "Норд".

"Я бачу бажання пошуку нестандартних варіантів для того, щоб повернути їх до Криму, оскільки у них немає документів і запропонований ним варіант отримати паспорти України їх не влаштовує", - сказала Москалькова.

Раніше уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денисова звернулася до Москалькової з проханням перевірити дотримання прав українців, які утримуються в СІЗО Сімферополя. В тому числі, надати необхідну медичну допомогу Володимиру Балух та ще кільком громадянам, в тому числі кримським татарам.

Українська правда
Теми: РосіяКримУкраїнаправа людини
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