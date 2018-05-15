Москалькова посетит в СИЗО Крыма двух украинцев

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по просьбе украинской коллеги Людмилы Денисовой посетит двух граждан Украины, содержащихся в СИЗО в Крыму.

Об этом она сообщила журналистам во вторник, передает "Интерфакс-Украина"

"С ее стороны ко мне поступило обращение посетить двух, как написано заявителями, тяжелобольных граждан Украины, которые содержатся в СИЗО №1 в Крыму. Я это сделаю завтра - я вылетаю туда и я буду посещать", - сказала Москалькова.

По ее словам, правозащитная сфера вне политики, и нужно делать все возможное для того, чтобы помочь людям.

Также Москалькова отметила, что между ней и украинской коллегой "начинает появляться" взаимопонимание.

Она добавила, что обсудила с Денисовой в понедельник ситуацию с экипажем судна "Норд".

"Я вижу желание поиска нестандартных вариантов для того, чтобы вернуть их в Крым, поскольку у них нет документов и предложенный им вариант получить паспорта Украины их не устраивает", - сказала Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова обратилась к Москальковой с просьбой проверить соблюдение прав украинцев, содержащихся в СИЗО Симферополя. В том числе, предоставить необходимую медицинскую помощь Владимиру Балуху и еще нескольким гражданам, в том числе крымским татарам.