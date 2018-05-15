Москалькова посетит в СИЗО Крыма двух украинцев

246 просмотров
Вторник, 15 мая 2018, 13:52

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по просьбе украинской коллеги Людмилы Денисовой посетит двух граждан Украины, содержащихся в СИЗО в Крыму.

Об этом она сообщила журналистам во вторник, передает "Интерфакс-Украина"

"С ее стороны ко мне поступило обращение посетить двух, как написано заявителями, тяжелобольных граждан Украины, которые содержатся в СИЗО №1 в Крыму. Я это сделаю завтра - я вылетаю туда и я буду посещать", - сказала Москалькова.

По ее словам, правозащитная сфера вне политики, и нужно делать все возможное для того, чтобы помочь людям.

Также Москалькова отметила, что между ней и украинской коллегой "начинает появляться" взаимопонимание.

Она добавила, что обсудила с Денисовой в понедельник ситуацию с экипажем судна "Норд".

"Я вижу желание поиска нестандартных вариантов для того, чтобы вернуть их в Крым, поскольку у них нет документов и предложенный им вариант получить паспорта Украины их не устраивает", - сказала Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека в Украине Людмила  Денисова обратилась к Москальковой с просьбой проверить соблюдение прав украинцев, содержащихся в СИЗО Симферополя. В том числе, предоставить необходимую медицинскую помощь Владимиру Балуху и еще нескольким гражданам, в том числе крымским татарам.

Украинская правда
Темы: Росcия Крым Украина права человека
powered by lun.ua
По теме
Еврокомиссия объявит о мировом соглашении с "Газпромом" на следующей неделе – СМИ 15 мая 2018, 13:08
У Путина пригрозили Украине "ответными мерами" на задержание журналиста 15 мая 2018, 12:46
Денисова призвала омбудсмена РФ навестить украинских заключенных в Симферополе 15 мая 2018, 12:14
Все новости
Главные новости
Агентстсво "РИА Новости-Украина" совершила государственную измену - ГПУ
СММ ОБСЕ: Ответный огонь – это тоже нарушение договоренностей
На АЗС выросли цены на бензин и дизтопливо
Проезд в метро Киева подорожает до 8 гривен
Все новости
соцсети

Чем больше вы используете Facebook, тем хуже себя чувствуете

здоровье

Ешьте больше и теряйте вес